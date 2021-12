Cosmi sicuro | «Messias è tra i più forti che ho allenato | con Milito e Materazzi»»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Serse, exre, tra le altre, del Crotone ha parlato die dei migliori calciatori allenati In un’intervista concessa a Il Giornale, l’re, Serseha parlato dell’attaccante del Milan, confrontandolo anche a due ex nerazzurri: «Non ho bisogno di prendermi delle rivincite verso chi sorrideva. Sono in questo mondo da oltre 30 anni e ne ho allenati tanti di giocatori bravi: Junior è tra i piùche ho avuto con, Di Natale, Muriel, Cuadrado elo accomunavo a loro per doti tecniche e valori morali: per questo non ho mai avuto dubbi sul fatto che esplodesse pure a Milano». L'articolo proviene da Calcio News 24.