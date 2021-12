Comune e Aci di Napoli siglano il protocollo per la mobilità responsabile (Di venerdì 3 dicembre 2021) Affermare una nuova cultura della mobilità, per una migliore vivibilità della città. E’ questo in estrema sintesi l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune e dall’Automobile Club di Napoli, presentato oggi a Palazzo San Giacomo dal Sindaco Gaetano Manfredi e dal Presidente dell’ACI Napoli Antonio Coppola, con gli Assessori comunali all’Ambiente Paolo Mancuso ed alla Polizia Municipale Antonio de Iesu. Il protocollo Il protocollo mira a stabilire tra i due enti un tavolo permanente di confronto e collaborazione istituzionale, per realizzare attività comuni e promuovere iniziative congiunte finalizzate alla diffusione della “mobilità responsabile”, intesa come momento di sintesi del diritto alla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Affermare una nuova cultura della, per una migliore vivibilità della città. E’ questo in estrema sintesi l’obiettivo deld’intesa sottoscritto dale dall’Automobile Club di, presentato oggi a Palazzo San Giacomo dal Sindaco Gaetano Manfredi e dal Presidente dell’ACIAntonio Coppola, con gli Assessori comunali all’Ambiente Paolo Mancuso ed alla Polizia Municipale Antonio de Iesu. IlIlmira a stabilire tra i due enti un tavolo permanente di confronto e collaborazione istituzionale, per realizzare attività comuni e promuovere iniziative congiunte finalizzate alla diffusione della “”, intesa come momento di sintesi del diritto alla ...

