X Factor a un passo dalla finale | duetti inediti e nuove cover

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Questa sera, 2 dicembre, i protagonisti di quest’ultima edizione di Xtorneranno sul palco di Sky per una sfida verso la. Siamo quasi arrivati in dirittura d’arrivo anche per quest’anno e i concorrenti sono carinissimi per il penultimo live del talent show. In gara sono rimasti Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow e gIANMARIA. I giovani talenti si sfideranno nella prossima puntata attraverso due agguerritissime manche in cui non mancheranno anche ospiti speciali. La prima manche, infatti, prevede l’esibizione di cinque straordinarie sul palco saliranno anche importanti artisti già affermati nel panorama musicale italiano. Baltimora porterà in scena il brano Resistenza insieme a Fulminacci, tratto dall’ultimo album dell’artista, vincitore della Targa Tengo nel 2019. I Bengala Fire, invece, si esibiranno al fianco ...