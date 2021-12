Stasera in tv, 2 dicembre 2021: Un professore e Zelig (Di giovedì 2 dicembre 2021) Giovedì 2 dicembre 2021 i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction e talk show. Cosa vedere Stasera in tv? Stasera in tv 2 dicembre 2021 La programmazione serale di giovedì 2 dicembre 2021 è ampia. Il primo canale della Rete presenta la quarta puntata della fiction Un professore, con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Canale 5 offre il terzo appuntamento con la nuova stagione di Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Quanti hanno voglia di trascorrere la serata in compagnia di una bella commedia possono optare per E alla fine arriva Polly su La 5 oppure Forever Young su Canale34. In alternativa, Rai Premium presenta la pellicola La mafia uccide ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Giovedì 2i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction e talk show. Cosa vederein tv?in tv 2La programmazione serale di giovedì 2è ampia. Il primo canale della Rete presenta la quarta puntata della fiction Un, con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Canale 5 offre il terzo appuntamento con la nuova stagione di, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Quanti hanno voglia di trascorrere la serata in compagnia di una bella commedia possono optare per E alla fine arriva Polly su La 5 oppure Forever Young su Canale34. In alternativa, Rai Premium presenta la pellicola La mafia uccide ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Stasera l'ultima replica di 'Fidelio'. Comincia tutto alle 19:00. Grazie a Beethoven, che riabbracceremo idealmen… - RaiUno : 'Mi sarebbe piaciuto frequentarti prima.' 'Ma guarda che io non sono come sembro.' #UnProfessore STASERA 2 dicembre… - forumJuventus : TS: 'Arechi in piedi per Andrea Fortunato. Stasera al terzo minuto verrà ricordato il terzino. Venerdi 2 dicembre a… - CorriereCitta : #Zelig, anticipazioni terza puntata 2 dicembre 2021: scaletta, i comici di stasera in tv #2dicembre - MontellaMonts58 : RT @RaiUno: 'Mi sarebbe piaciuto frequentarti prima.' 'Ma guarda che io non sono come sembro.' #UnProfessore STASERA 2 dicembre alle 21.25… -