Ric Flair: “Dovrebbero dare a Charlotte un push simile a quello di Roman Reigns” (Di giovedì 2 dicembre 2021) La gestione del personaggio di Charlotte è sempre stato uno degli argomenti più polarizzanti della WWE. Sebbene in molti si siano stufati della costante presenza di Charlotte nel giro titolato, la WWE ha deciso comunque di puntare molto sull’attuale campionessa femminile di Smackdown. Una persona che però vorrebbe vederla essere ancora più importante e prominente nella programmazione della compagnia di Stamford è proprio suo padre Ric Flair. Charlotte come Roman Reigns Durante il suo podcast ‘Wooooo Nation‘, il WWE Hall of Famer Ric Flair è tornato a parlare di sua figlia Charlotte e della direzione che la WWE dovrebbe far prendere il suo personaggio: “Non so perché, ma mi sento tranquillo nell’affermare che a mio avviso ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 2 dicembre 2021) La gestione del personaggio diè sempre stato uno degli argomenti più polarizzanti della WWE. Sebbene in molti si siano stufati della costante presenza dinel giro titolato, la WWE ha deciso comunque di puntare molto sull’attuale campionessa femminile di Smackdown. Una persona che però vorrebbe vederla essere ancora più importante e prominente nella programmazione della compagnia di Stamford è proprio suo padre RiccomeDurante il suo podcast ‘Wooooo Nation‘, il WWE Hall of Famer Ricè tornato a parlare di sua figliae della direzione che la WWE dovrebbe far prendere il suo personaggio: “Non so perché, ma mi sento tranquillo nell’affermare che a mio avviso ...

WWE: Ric Flair vorrebbe per Charlotte un trattamento pari a Roman Reigns SpazioWrestling.it Bill Apter: "Incidenti come quello di Ric Flair erano frequentissimi all'epoca" Home; WWE News; wrestling; L’episodio di ‘Dark Side of the Ring’ dedicato al celebre ‘Plane Ride from Hell’ ha generato enorme scalpore, anche al di fuori dell’ambient ...

WWE: Ric Flair vorrebbe per Charlotte un trattamento pari a Roman Reigns Ric Flair ha recentemente dichiarato di essere sorpreso del fatto che i dirigenti della WWE non puntino su sua figlia, Charlotte, allo stesso modo di Roman Reigns. Sebbene Charlotte Flair e Reigns sia ...

