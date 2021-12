Obbligo vaccino: multe per chi non lo rispetta. Ecco in quali paesi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Obbligo vaccino: diversi paesi europei stanno mettendo in campo un ulteriore irrigidimento delle già stringenti misure previste per chi ancora non si è immunizzato contro il Sars Cov 2. L’esempio della Grecia potrebbe essere seguito a stretto giro anche da Austria e Germania. Sondaggi Tp: lotta al Covid, Italia meglio degli altri paesi secondo 56,9% italiani Obbligo vaccino: multe “mensili” per chi non lo rispetta in Grecia Obbligo vaccino: in diversi paesi europei sembra non essere più un tabù. Il primo paese Ue a muoversi in questa direzione la Grecia anche se solo per una ben precisa fascia della popolazione: nello specifico, dal 16 gennaio in poi gli ellenici con più di 60 ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 2 dicembre 2021): diversieuropei stanno mettendo in campo un ulteriore irrigidimento delle già stringenti misure previste per chi ancora non si è immunizzato contro il Sars Cov 2. L’esempio della Grecia potrebbe essere seguito a stretto giro anche da Austria e Germania. Sondaggi Tp: lotta al Covid, Italia meglio degli altrisecondo 56,9% italiani“mensili” per chi non loin Grecia: in diversieuropei sembra non essere più un tabù. Il primo paese Ue a muoversi in questa direzione la Grecia anche se solo per una ben precisa fascia della popolazione: nello specifico, dal 16 gennaio in poi gli ellenici con più di 60 ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - Agenzia_Ansa : Un giudice degli Stati Uniti ha bloccato l'obbligo di vaccino per gli operatori sanitari in tutti gli stati. La set… - ele9061 : RT @Adnkronos: Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - HeinrichTreviri : RT @ChanceGardiner: Ursula von der Leyen vuole l'obbligo VACClNALE -