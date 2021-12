Milan, Krunic: «Sogniamo lo scudetto, nulla è perduto dopo due sconfitte» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Le parole del giocatore rossonero Rade Krunic ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel post-partita di Genoa–Milan. Le sue dichiarazioni. RUOLO – «Mi sento uno che si può adattare a quello che vuole il mister. Non è facile giocare tante partite a sinistra e poi spostarsi a mediano, in una partita non è semplice e ci vorrebbero 2-3 partita… Ma io mi trovo bene e sono sempre disponibile a fare quello che c’è bisogno per la squadra» SULLO scudetto – «Certo che sì. Noi dobbiamo continuare con quello fatto fino ad ora; non possiamo pensare dopo due sconfitte che sia tutto finito e che non ce la facciamo più. Ieri abbiamo vinto, sabato abbiamo un’altra opportunità di vincere contro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rade, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Le parole del giocatore rossonero Radeha parlato ai microfoni di SportMediaset nel post-partita di Genoa–. Le sue dichiarazioni. RUOLO – «Mi sento uno che si può adattare a quello che vuole il mister. Non è facile giocare tante partite a sinistra e poi spostarsi a mediano, in una partita non è semplice e ci vorrebbero 2-3 partita… Ma io mi trovo bene e sono sempre disponibile a fare quello che c’è bisogno per la squadra» SULLO– «Certo che sì. Noi dobbiamo continuare con quello fatto fino ad ora; non possiamo pensaredueche sia tutto finito e che non ce la facciamo più. Ieri abbiamo vinto, sabato abbiamo un’altra opportunità di vincere contro ...

