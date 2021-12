Il primario contro i no vax: "Avrete le mie cure ma mi fate schifo" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno sfogo pesante. Parole dure, insolite per un medico. Umberto Gnudi, primario facente funzioni del pronto soccorso di Pesaro, è l'autore su Facebook un durissimo post rivolto a chi non vuole vaccinarsi contro Covid-19. Ai no vax... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno sfogo pesante. Parole dure, insolite per un medico. Umberto Gnudi,facente funzioni del pronto soccorso di Pesaro, è l'autore su Facebook un durissimo post rivolto a chi non vuole vaccinarsiCovid-19. Ai no vax...

Advertising

repubblica : Lo sfogo del primario di Pesaro contro i No Vax: 'Vi curo, ma non parlatemi: mi fate schifo e vi disprezzo' - alefederferrari : Lo sfogo del primario di Pesaro contro i #NoVax: 'Vi curo, ma non parlatemi: mi fate schifo e vi disprezzo'… - ClarkKe25897431 : RT @byoblu: Post scioccante su Facebook contro chi non si vaccina: a scriverlo è il Primario del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedali Riun… - Bad_Linhat : RT @Rosanna_Bovo: Valanga d’odio del primario Gnudi contro i non vaccinati: “Fate schifo”. Ecco le violazioni del codice deontologico http… - pierecall : RT @byoblu: Post scioccante su Facebook contro chi non si vaccina: a scriverlo è il Primario del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedali Riun… -