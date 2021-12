Figliuolo: 'Vaccinazione ai bimbi parte il 16 dicembre'. Aifa: 'Efficace e sicuro' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il commissario per l'emergenza Covid annuncia che sono attese 1,5 milioni di fiale pediatriche di Pfizer per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Tranche che sarà poi integrata a gennaio. Il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il commissario per l'emergenza Covid annuncia che sono attese 1,5 milioni di fiale pediatriche di Pfizer per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Tranche che sarà poi integrata a gennaio. Il ...

Advertising

CronacheMc : CIVITANOVA- Giulio Silenzi e Francesco Micucci accusano il comune di cattiva gestione e la Regione di non aver spi… - francang1950 : RT @DomaniGiornale: ?? Il generale #Figliuolo annuncia la data di inizio della vaccinazione ai #bambini mentre l'ultimo rapporto @GIMBE regi… - DomaniGiornale : ?? Il generale #Figliuolo annuncia la data di inizio della vaccinazione ai #bambini mentre l'ultimo rapporto @GIMBE… - notiziepiemont : VACCINAZIONI #Piemonte 01/12/2021 28.533 VACCINI OGGI CONTRO IL COVID, TRA CUI 24.214 TERZE DOSI. SUPERATO IN DUE… - FraLauricella : RT @Tg3web: Per la prima volta dalla fine di maggio, in Italia si registrano più di 100 morti per covid in 24 ore. Il commissario Figliuolo… -