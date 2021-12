Shevchenko | “Abbiamo provato a fare la nostra partita Ora la Juve | calendario difficile ma daremo tutto”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il tecnico del Genoa, Andriy, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole: “La squadra ha cercato dilacreato qualche occasione. Ma quando ti fanno subito gol i tuoi piani cambiano.cercato di ritornare in, ma il Milan è stato all’altezza”. Zero gol in tre partite: “Oggi sopratcercato di andare vicini al gol, ma nonavuto fortuna. Ma ci sono grandi meriti del Milan che è una squadra fortissima e i suoi giocatori più concentrati”. Sul mercato: “La società sta lavorando su quello. Io sono concentrato sulle partite che arrivano, domenica c’è launa serie di partite difficili e molti ...

Commenta per primo Andriy, allenatore del Genoa e leggenda del Milan , ha parlato in televisione dopo il Genoa - Milan di stasera: 'tanti giocatori fuori per infortunio e questa cosa ci penalizza. Rovella ...Queste le parole di Andriydopo la sconfitta per 3 - 0 del suo Genoa contro il Milan. "Oggiprovato a fare la nostra prestazione, creando qualche occasione. Quando incontri una ...E' uno Stefano Pioli molto soddisfatto quello che interviene ai microfoni al termine della gara, che ha visto il suo Milan battere per 0-3 il Genoa di ...Al termine della gara contro il Milan inncui la sua squadra ha perso 3 a 0 ha parlato in sala stampa il tecnico genoano Andryi Shevchenko: "Devo ringraziare i tifosi che ci sono ...