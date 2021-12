Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Trasferta ostica per la capolista Napoli che a Reggio Emilia affronta il Sassuolo, fresco di successo a San Siro contro il Milan. Ecco le formazioni ufficiali del match: Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Lozano, Zieli?ski, Insigne; Mertens. All.Spalletti FOTO: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Trasferta ostica per la capolistache a Reggio Emilia affronta il, fresco di successo a San Siro contro il Milan. Ecco ledel match:(4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Lozano, Zieli?ski, Insigne; Mertens. All.Spalletti FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

