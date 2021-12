Problemi muscolari per Fabian, Insigne e Koulibaly: a rischio la sfida contro l’Atalanta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella trasferta di Sassuolo il Napoli paga pegno con gli infortuni di Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, che si aggiungono a quelli di Osimhen e Anguissa. I tre sono in dubbio per la sfida con l’Atalanta. Il Napoli con una nota fa sapere che “Koulibaly ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia sinistra, Fabian Ruiz risentimento alla coscia destra mentre per Insigne risentimento al polpaccio sinistro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella trasferta di Sassuolo il Napoli paga pegno con gli infortuni diRuiz e, che si aggiungono a quelli di Osimhen e Anguissa. I tre sono in dubbio per lacon. Il Napoli con una nota fa sapere che “ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia sinistra,Ruiz risentimento alla coscia destra mentre perrisentimento al polpaccio sinistro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Problemi muscolari per #Fabian, #Insigne e #Koulibaly: a rischio la sfida contro l'Atalanta **… - Andrea842631710 : @RwondoNaples È una questione concettuale capi? Poi magari si fa male uguale. Amen. Però questi so problemi muscolari. Non si scappa - sportli26181512 : #Napoli, Spalletti nei guai: #Insigne, Fabian Ruiz e #Koulibaly ko: I tre calciatori hanno abbandonato il terreno d… - AnStorti : @antigiannino96 @marcullo02 @NandoPiscopo1 È stato fuori due anni per i crociato e ha avuto problemi muscolari nell… - pinosigno5 : @Torrenapoli1 I cambi erano forzati da i problemi muscolari.. Demme e Politano sono appena rientrati e non potevano… -