Plusvalenze Codacons: chiesta la retrocessione della Juventus (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lunedì 29 Novembre 2021 l'Associazione Codacons ha chiesto la retrocessione della Juventus per colpa dell'inchiesta in corso sulle Plusvalenze. Col termine "plusvalenza" si intende un incremento di valore o una differenza positiva fra due valori dello stesso bene (giocatore) riferiti a momenti diversi. La Codacons inoltre ha chiesto la revoca dei titoli vinti se verrà riconosciuta la colpevolezza della squadra Torinese. Inchiesta Plusvalenze: trema la Serie A Plusvalenze Codacons: cosa ha detto l'Associazione? "Se le accuse saranno confermate, il club 'bianconero' dovrà essere retrocesso e gli ultimi titoli dovranno essere revocati. La competizione legale tra club ...

