Ibrahimovic-Lukaku | lo svedese teme di esser stato vittima di un maleficio

Un faccia a faccia duro in uno degli ultimi derby di Milano, in Coppa Italia. Ibrahimovic-Lukaku, nell'occasione, si sfidarono occhi negli occhi e volarono parole davvero grosse tra i due. Ne scaturì, addirittura, una mezza rissa tra gli altri componenti delle squadre di Inter e Milan con Antonio Conte e Stefano Pioli impegnati a fare da pacieri. Tra gli insulti, lo svedese disse al belga: "Go to your mother, go do your voodoo shit, you little donkey". Tradotto letteralmente significa "Vai da tua madre, vai a fare le tue stronzate voodoo, piccolo asino". A distanza di mesi, e con l'ex interista ora al Chelsea, l'asso del Diavolo pensa, seriamente, di essere diventato oggetto di uno di quei malefici. Scontro Ibrahimovic-Lukaku: parla il rossonero "Mi è rimasto un dubbio atroce.

