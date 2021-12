GF Vip | la confessione di Soleil su Alex

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)Sorge si è confidata con Sophie Codegoni riguardo la situazione che si è innescata conBelli. I due sono sempre più stretti e l’attore si è anche dichiarato con l’influencer riguardo i suoi sentimenti e forse l’avrebbe anche baciata: “La presenza e la complicità che abbiamo per me è fondamentale, la adoro”.Sorge si confida con Sophie Codegoni riguardo il suo rapporto conBelli

... dopo l'ultima puntata serale del GF, Alex Belli ha scelto di dichiararsi apertamente a Soleil , ammettendo di essersi innamorato di lei. Unaspiazzante, tenendo conto del fatto che ...Shockante lafatta da Soleil Sorge qualche giorno fa: " Io sicuramente il 13 esco di qui . Perché non ... Grande Fratello, le parole di Soleil Per diverse puntate il rapporto tra Soileil ...Ancora una volta, nella puntata in diretta del GFVip si è discusso a lungo sul rapporto che lega Soleil Sorge e Alex Belli, ma le carte sono state scoperte di notte in casa... Foto: ...Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge comincia ad avere dei sospetti e dei dubbi sul conto di Alex Belli. L'ex protagonista di Uomini e donne, dopo l'inaspettata dichiarazione d'amore da ...