Antonio Giovinazzi | Formula E da scoprire | “Ho un grande problema qui…”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Saluto ormai ufficiale allaUno dopo il licenziamento incassato dall’Alfa Romeo Racing. Adesso, scatta una nuova vita perche correrà inE per i colori della Dragon Penske Autosport. I test di Valencia hanno regalato al corridore nostrano un primo assaggio di questa categoria elettrica: il pugliese ha riscontrato, immediatamente, qualche difficoltà individuando nella frenata il punto più critico di questa nuova esperienza. Ecco cosa ha dettoinE Ecco le parole del pilota italiano approdato inE riportate da motorsport.com: “Ho tante cose da imparare, laE è una categoria completamente differente dal resto. Ero davvero confuso vedendo la macchina, ...

Il #99 della massima formula ha provato la Formula E nei test ufficiali che si sono tenuti in quel di Valencia all'interno del tracciato dedicato a Riccardo Tormo . L'alfiere della Alfa Romeo era ...intende restare all'interno del giro della Formula 1 anche nella stagione 2022. Nonostante l'addio al team Alfa Romeo Racing, squadra che ha scelto di puntare sul giovane Guanyu ...Antonio Giovinazzi ha ufficialmente iniziato la propria carriera in Formula E negli ultimi giorni in occasione dei test ufficiali della FIA Formula E. Il nostro connazionale ha testato la monoposto de ...Antonio Giovinazzi intende restare all'interno del giro della Formula 1 anche nella stagione 2022. Nonostante l'addio al team Alfa Romeo Racing, squadra che ha scelto di puntare sul giovane Guanyu Zho ...