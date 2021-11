Zaia: «Con questi numero presto tutta l’Italia sarà in giallo. Vaccini avanti tutta o ci faremo male» (Di martedì 30 novembre 2021) “Verosimilmente, se continuerà così, tutta Italia, o quasi, passerà al giallo nelle prossime settimane”. È la previsione del governatore del Veneto Luca Zaia. Che sottolinea la straordinaria importanza di una vaccinazione a tappeto. “Da un lato c’è il super green pass”, dice il governatore dai microfoni di Sky tg24. “Che dovrebbe quantomeno blindare e scongiurare la chiusura di quelle che sono le zone arancioni. Con chiusura dei confini comunali e di molte attività come bar e ristoranti. Dall’altro lato, invece, la strategia è quella di vaccinare“. Zaia: presto tutta Italia in giallo Al momento in zona gialla si trova solo il Friuli Venezia Giulia. Che ha anticipato la partenza del Super Green pass. Che a livello nazionale ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 novembre 2021) “Verosimilmente, se continuerà così,Italia, o quasi, passerà alnelle prossime settimane”. È la previsione del governatore del Veneto Luca. Che sottolinea la straordinaria importanza di una vaccinazione a tappeto. “Da un lato c’è il super green pass”, dice il governatore dai microfoni di Sky tg24. “Che dovrebbe quantomeno blindare e scongiurare la chiusura di quelle che sono le zone arancioni. Con chiusura dei confini comunali e di molte attività come bar e ristoranti. Dall’altro lato, invece, la strategia è quella di vaccinare“.Italia inAl momento in zona gialla si trova solo il Friuli Venezia Giulia. Che ha anticipato la partenza del Super Green pass. Che a livello nazionale ...

