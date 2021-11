IRAP addio: ecco quali sono i soggetti che beneficeranno del taglio (Di martedì 30 novembre 2021) Nel 2022 una assai attesa riforma cambierà il volto del Fisco in Italia: meno scaglioni e aliquote Irpef, No Tax area rivista e taglio all’IRAP sono soltanto alcune delle novità in arrivo per milioni e milioni di contribuenti italiani. Finora infatti le forze politiche stanno convergendo su quelli che dovranno essere i primi importanti passi della riforma fiscale, la quale costituisce a sua volta uno degli step di attuazione del PNRR italiano. L’addio all’IRAP è stato ben accolto dagli addetti ai lavori, in primis dai commercialisti, che finora hanno avuto a che fare con una vera e propria giungla normativa e con una pressione fiscale oggettivamente elevata. IRAP addio per ditte individuali, autonomi, startup Riordino e semplificazione ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 30 novembre 2021) Nel 2022 una assai attesa riforma cambierà il volto del Fisco in Italia: meno scaglioni e aliquote Irpef, No Tax area rivista eall’soltanto alcune delle novità in arrivo per milioni e milioni di contribuenti italiani. Finora infatti le forze politiche stanno convergendo su quelli che dovranno essere i primi importanti passi della riforma fiscale, la quale costituisce a sua volta uno degli step di attuazione del PNRR italiano. L’all’è stato ben accolto dagli addetti ai lavori, in primis dai commercialisti, che finora hanno avuto a che fare con una vera e propria giungla normativa e con una pressione fiscale oggettivamente elevata.per ditte individuali, autonomi, startup Riordino e semplificazione ...

Advertising

TheItalianTimes : ?? L’ACCORDO SULLE TASSE #Tasse, cosa prevede l’#accordo del #governo #Draghi su scaglioni e aliquote #Irpef, #Irap… - newsfinanza : Tasse, aliquote Irpef da 5 a 4: le nuove sono 35% (dal 38) e 25% (dal 27). Addio 41% - germanaluciani : Tasse, aliquote Irpef da 5 a 4: le nuove sono 35% (dal 38) e 25% (dal 27). Addio 41% - BgmzLuigi : RT @CAFACLI: #Manovra, aliquote #Irpef da 5 a 4 secondo l'accordo col @MEF_GOV: le nuove sono 35% (ex 38) e 25% (ex 27), addio 41%; via @Co… - Ordine_CDL_NA : RT @ItaliaOggi: Addio all’Irap per professionisti e lavoratori autonomi -