Batosta di Natale | Arriva la Tassa sul prelievo al Bancomat Ecco quanto vi scalano ogni volta “E’ un furto” Ecco le novità

Leggi su cityroma

(Di martedì 30 novembre 2021) Il 2022 potrebbe iniziare male per i risparmiatori italiani. Tutto è nella mani dell’Antitrust che dovrà pronunciarsi in merito al progetto di riforma del sistema di remunerazione del servizio didei contanti presentato daSpa. Se dovessere il via libera dell’Authority gli effetti per i risparmiatori potrebbero essere un aumento dei costi e incertezza sulle tariffe applicate. La maggior parte delle banche oggi offrono gratuitamente (o a costi contenuti e certi) la possibilità di effettuare prelievi con ilnegli sportelli Atm di altri istituti. In certi casi la commissione pagata dipende dalla somma ritirata ed è presente solo per piccoli importi. Questo meccanismo che funziona e che risulta soddisfacente per gli utenti non va però bene aSpa, società che ...