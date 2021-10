Ultime Notizie Roma del 20-10-2021 ore 15:10 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 20 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dopo Un avvio stentato la campagna di vaccinazione Europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti in Italia la campagna procede più spedita della media ué Così il Presidente del Consiglio Mario nelle comunicazioni al pagamento in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre ad oggi aggiungere 86% sopra i 12 anni almeno una dose il 81% è completamente vaccinato voglio ringraziare tutti i cittadini sottolinea Anche perché hanno scelto di vaccinarsi in particolare i giovani e giovanissimi e chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane dopo avere superato le proprie citazioni la curva epidemiologica e sotto controllo Grazie al senso di responsabilità questo ci permette di mantenere aperte le scuole le attività economiche Ei luoghi della nostra specialità ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 20 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dopo Un avvio stentato la campagna di vaccinazione Europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti in Italia la campagna procede più spedita della media ué Così il Presidente del Consiglio Mario nelle comunicazioni al pagamento in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre ad oggi aggiungere 86% sopra i 12 anni almeno una dose il 81% è completamente vaccinato voglio ringraziare tutti i cittadini sottolinea Anche perché hanno scelto di vaccinarsi in particolare i giovani e giovanissimi e chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane dopo avere superato le proprie citazioni la curva epidemiologica e sotto controllo Grazie al senso di responsabilità questo ci permette di mantenere aperte le scuole le attività economiche Ei luoghi della nostra specialità ...

