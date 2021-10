Spalletti: “Zielinski non ci sarà, Osimhen partirà dalla panchina. Mertens? Una certezza” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Legia Varsavia, si è soffermato su svariati argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni. Sul Napoli “Può diventare la mia squadra più forte? Non lo so perché le valutazioni vanno fatte in fondo e di insidie e trappole ce ne sono tante. Bisogna rifare questa domanda in fondo. Gli ingredienti affinché diventi un Napoli fortissimo ci sono tutti. Io sono stato fortunato perché ho avuto a che fare con grandissime squadre durante la mia carriera da allenatore. Questa qualità che c’è stata nel gol contro il Torino, sulla trequarti, nello stretto, dà tantissimi sbocchi per riuscire a vincere le partite e fare un calcio offensivo. Noi abbiamo sia il gioco nello stretto sia Osimhen nel lungo, quindi possiamo assorbire qualsiasi composizione tattica degli avversari senza dover ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luciano, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Legia Varsavia, si è soffermato su svariati argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni. Sul Napoli “Può diventare la mia squadra più forte? Non lo so perché le valutazioni vanno fatte in fondo e di insidie e trappole ce ne sono tante. Bisogna rifare questa domanda in fondo. Gli ingredienti affinché diventi un Napoli fortissimo ci sono tutti. Io sono stato fortunato perché ho avuto a che fare con grandissime squadre durante la mia carriera da allenatore. Questa qualità che c’è stata nel gol contro il Torino, sulla trequarti, nello stretto, dà tantissimi sbocchi per riuscire a vincere le partite e fare un calcio offensivo. Noi abbiamo sia il gioco nello stretto sianel lungo, quindi possiamo assorbire qualsiasi composizione tattica degli avversari senza dover ...

