Sei capace di stare in equilibrio su un piede solo? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra facile, eppure non lo è affatto. Provate! stare in equilibrio su un piede solo è meno facile di quanto pensiamo. Soprattutto col passare degli anni. Nello yoga C'è un'asana specifica, si chiama Vrksasana, la "Posizione dell'Albero": con la gamba che sta a terra e il piede della gamba sollevata che preme contro l'interno della coscia o del polpaccio della gamba distesa.Questa posizione permette di sviluppare naturalmente i muscoli che servono per mantenere una posizione stabile e forte nel tempo, oltre che focalizzare la mente solo su un punto e abituarsi alla concentrazione totale. Sul piano fisico la nostra capacità di restare stabili su un piede è un indicatore di salute e imparare a farlo non solo può migliorare la nostra ...

