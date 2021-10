Sarri: «Io squalificato per comportamento minaccioso, sabato ho visto mani al collo e zero sanzioni» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vigilia di Europa League anche per la Lazio di Maurizio Sarri che domani giocherà all’Olimpico contro il Marsiglia di Milik. In testa al girone c’è il Galatasaray con 4 punti, poi la Lazio con 3, il Marsiglia a 2 e la Locomotiw Mosca a 1. Ecco le dichiarazioni di Sarri in conferenza stampa: La partita di domani è difficile, giocheremo contro una squadra forte con un gioco tatticamente difficile da affrontare. È una partita di grande importanza. I francesi hanno tecnica e dinamismo Immobile è un calciatore che ha un’importanza elevata nel nostro gruppo. Non è facile pensare ad una sua gestione. In questo momento Ciro sta bene, ma ora ci aspettano sette partite in venti giorni. Sono stato squalificato per comportamento minaccioso. sabato ho ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vigilia di Europa League anche per la Lazio di Maurizioche dogiocherà all’Olimpico contro il Marsiglia di Milik. In testa al girone c’è il Galatasaray con 4 punti, poi la Lazio con 3, il Marsiglia a 2 e la Locomotiw Mosca a 1. Ecco le dichiarazioni diin conferenza stampa: La partita di doè difficile, giocheremo contro una squadra forte con un gioco tatticamente difficile da affrontare. È una partita di grande importanza. I francesi hanno tecnica e dinamismo Immobile è un calciatore che ha un’importanza elevata nel nostro gruppo. Non è facile pensare ad una sua gestione. In questo momento Ciro sta bene, ma ora ci aspettano sette partite in venti giorni. Sono statoperho ...

