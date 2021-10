Sarri: “Io squalificato per aver alzato un dito. In Lazio-Inter rissa, sputi e… nessun espulso” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa in vista della gara tra i biancocelesti e il Marsiglia, è tornato sulla sua squalifica di due giornate per l’espulsione contro il Milan e sulla sfida con l’Inter. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Io sono rimasto al dito minaccioso, ho detto “non mi devi prendere per il culo” e sono stato squalificato con il Milan per due turni. Sabato contro l’Inter ho visto mani addosso, calci e si parla di uno sputo, ma non l’ho visto e quindi non prendo in considerazione: cartellini rossi non sono arrivati. Penso che il mio dito a questo punto sia estremamente pericoloso”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Maurizio, allenatore della, nel corso della conferenza stampa in vista della gara tra i biancocelesti e il Marsiglia, è tornato sulla sua squalifica di due giornate per l’espulsione contro il Milan e sulla sfida con l’. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Io sono rimasto alminaccioso, ho detto “non mi devi prendere per il culo” e sono statocon il Milan per due turni. Sabato contro l’ho visto mani addosso, calci e si parla di uno sputo, ma non l’ho visto e quindi non prendo in considerazione: cartellini rossi non sono arrivati. Penso che il mioa questo punto sia estremamente pericoloso”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

