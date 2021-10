Reddito di cittadinanza, stretta sui requisiti per il sussidio? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Reddito di cittadinanza è stato confermato nel documento programmatico di bilancio. Ora però bisogna attuare delle modifiche Il Reddito di cittadinanza è stato confermato. Ieri il Governo ha approvato all’unanimità il documento programmatico di bilancio, pronto per l’invio alla Commissione Europea. Si tratta del perimetro, della cornice che sintetizza i campi di intervento e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildiè stato confermato nel documento programmatico di bilancio. Ora però bisogna attuare delle modifiche Ildiè stato confermato. Ieri il Governo ha approvato all’unanimità il documento programmatico di bilancio, pronto per l’invio alla Commissione Europea. Si tratta del perimetro, della cornice che sintetizza i campi di intervento e L'articolo proviene da Consumatore.com.

matteosalvinimi : Lavori in corso su Reddito Cittadinanza e pensioni, Lega è impegnata per tutelare i lavoratori precoci e quelli del… - carlosibilia : Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. I… - petergomezblog : Truffe allo Stato, da inizio 2020 sottratti 15 miliardi: otto da danno erariale. Le frodi per settore: sei miliardi… - Newsinunclick : Reddito di cittadinanza. Senza si rischia la rivoluzione - HuffPostItalia : Grillo: 'Reddito di cittadinanza idea rivoluzionaria. Non svilirlo' -