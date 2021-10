Quirinale: "No, grazie" di Mattarella al bis. Pressing bipartisan (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le grandi manovre per l'elezione del presidente della Repubblica sono ufficialmente partite. In molti, come il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, alla domanda diretta di Affaritaliani.it su un eventuale sostegno compatto del Centrodestra a Silvio Berlusconi, rispondono "troppo presto per parlarne". Ma, dietro le quinte, i ragionamenti e i calcoli ormai... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le grandi manovre per l'elezione del presidente della Repubblica sono ufficialmente partite. In molti, come il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, alla domanda diretta di Affaritaliani.it su un eventuale sostegno compatto del Centrodestra a Silvio Berlusconi, rispondono "troppo presto per parlarne". Ma, dietro le quinte, i ragionamenti e i calcoli ormai... Segui su affaritaliani.it

