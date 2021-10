Promettono auto | camper e case in regalo | ma è una “truffa piramidale” | ecco come funzionava il raggiro

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sfruttando il metodo del multilevel marketing promettevano buoni sconto e regali in cambio di versamenti anticipati di denaro. Tre italiani avevano creato un giro d’affarildino di 100mila euro Avevano messo in piedi un sistema di” noto anchemultilevel marketing, riuscendo a raggirare decine persone tanto da crearsi un giro d’affari superiore L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Promettono auto

NewNotizie

Può contare su tre bombole per il metano dalla capacità totale di 13,8 kg cheun'... in alcune città le normative locali consentono l'accesso libero alle aree ZTL ed esentano lea ...L'intelligence americana riteneva che l'fosse legata all'affiliato regionale dell'Isis, IS - K, e che stesse trasportando esplosivi. Tuttavia, dall'inchiesta sull'attacco e' emerso che il ...Sfruttando il metodo del multilevel marketing promettevano buoni sconto e regali in cambio di versamenti anticipati di denaro. Tre italiani avevano creato un giro d'affari truffaldino di 100mila euro ...Xiaomi negli ultimi mesi ha mostrato una grande crescita, quanto nel settore smartphone quanto in quello tecnologico in generale. Mentre si appresta a diven ...