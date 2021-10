Previsioni Meteo: in arrivo pioggia e freddo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Ecco quando. Le Previsioni del tempo aggiornate. Addio ottobrata e giornate di tempo soleggiato e mite, sull’Italia è in arrivo una nuova perturbazione, peraltro ampiamente annunciata, che porterà pioggia e freddo. Sta per tornare il clima autunnale sull’Italia. I primi cambiamenti hanno già iniziato a manifestarsi sulle regioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Ecco quando. Ledel tempo aggiornate. Addio ottobrata e giornate di tempo soleggiato e mite, sull’Italia è inuna nuova perturbazione, peraltro ampiamente annunciata, che porterà. Sta per tornare il clima autunnale sull’Italia. I primi cambiamenti hanno già iniziato a manifestarsi sulle regioni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

