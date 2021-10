Pd, Mattia: bene Draghi con tampon tax, Lazio prima con legge (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “bene la proposta del Premier Draghi di abbattere dal 22% al 10% l’Iva sugli assorbenti femminili. In Commissione pari opportunità in Consiglio Regione Lazio stiamo portando avanti rapidamente il lavoro per l’approvazione della proposta di legge – prima in Italia – a prima firma della collega Sara Battisti con cui affrontiamo il tema e prevediamo un indennizzo per tutte le ragazze tra i 14 e i 35 anni con un ISEE inferiore ai 20 mila euro pari alla stima dell’IVA aggiuntiva pagata sui prodotti igienici femminili.” “Un atto simbolico e doveroso su una battaglia di giustizia sociale e di genere. Il ciclo non è un lusso, lo abbiamo detto in molte e in tutte le sedi. Il Lazio – grazie all’impegno del Presidente Nicola Zingaretti e di tutta la squadra di maggioranza ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – “la proposta del Premierdi abbattere dal 22% al 10% l’Iva sugli assorbenti femminili. In Commissione pari opportunità in Consiglio Regionestiamo portando avanti rapidamente il lavoro per l’approvazione della proposta diin Italia – afirma della collega Sara Battisti con cui affrontiamo il tema e prevediamo un indennizzo per tutte le ragazze tra i 14 e i 35 anni con un ISEE inferiore ai 20 mila euro pari alla stima dell’IVA aggiuntiva pagata sui prodotti igienici femminili.” “Un atto simbolico e doveroso su una battaglia di giustizia sociale e di genere. Il ciclo non è un lusso, lo abbiamo detto in molte e in tutte le sedi. Il– grazie all’impegno del Presidente Nicola Zingaretti e di tutta la squadra di maggioranza ...

