Lando Norris non sta nella pelle: “USA? Non vedo l’ora, miglioriamoci” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Voglia, ancora, di stupire al volante della sua McLaren per Lando Norris, una delle note più positive di questo Mondiale 2021 di Formula Uno. L’inglese non vede l’ora di gareggiare negli Stati Uniti, sul tracciato di Austin, per cancellare il passo falso nel Gran Premio della Turchia. La scuderia papaya è in lotta con la Ferrari per il terzo posto nella classifica costruttori e deve difendere il vantaggio accumulato. Le parole di Lando Norris della McLaren su Austin Ecco le parole di Lando Norris, pilota della McLaren in lotta con la Ferrari per la terza piazza del Mondiale costruttori 2021 di Formula Uno: “Non vedo l’ora di tornare negli USA questo weekend dove punteremo a riprenderci dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Voglia, ancora, di stupire al volante della sua McLaren per, una delle note più positive di questo Mondiale 2021 di Formula Uno. L’inglese non vededi gareggiare negli Stati Uniti, sul tracciato di Austin, per cancellare il passo falso nel Gran Premio della Turchia. La scuderia papaya è in lotta con la Ferrari per il terzo postoclassifica costruttori e deve difendere il vantaggio accumulato. Le parole didella McLaren su Austin Ecco le parole di, pilota della McLaren in lotta con la Ferrari per la terza piazza del Mondiale costruttori 2021 di Formula Uno: “Nondi tornare negliquesto weekend dove punteremo a riprenderci dal ...

