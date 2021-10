Il lasciapassare e il paradosso di Pitigrilli

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) – Le persone orgogliose di avere conquistato ilverde, facendosi inoculare non si sa che cosa, mi spingono a ricordare un celebredi(nella foto): Vorrei che tutti i credenti nell’esistenza dell’aldilà si svegliassero per un attimo dal loro sonno eterno per vedere la fregatura che hanno preso. Non auguro il male a nessuno, nemmeno ai fanatici del, quei maleducati (non faccio nomi) che cercano di convincermi che non vaccinandomi uccido me e chi mi sta intorno. Però, il diavoletto che ogni tanto si introduce nella mia testa, e che non sempre riesco a scacciare, mi rammenta quela cui mi evito di credere quando leggo di un supervaccinato vittima di una correlazione temporale. (Ard)