Gran Bretagna, rallenta l'inflazione a settembre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Segnali di rallentamento giungono dall'inflazione nel Regno Unito nel mese di settembre. Lo rileva l'Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano una crescita del 3,1%, contro il +3,2% del mese precedente e del consensus. Su base mensile l'inflazione ha registrato un incremento dello 0,3% inferiore al +0,7% del mese precedente e contro il +0,4% atteso degli analisti. Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili quali cibo e carburanti, decelera al 2,9% dal 3,1% del mese precedente (+3% le stime degli analisti). Su base mensile si registra un +0,4% (era atteso +0,5%) contro il +0,7% del mese precedente.

