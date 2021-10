Advertising

sportli26181512 : Esperienza e gol. La Signora ritrova Morata, il suo uomo di Coppa: Esperienza e gol. La Signora ritrova Morata, il… - Gazzetta_it : Esperienza e gol. La Signora ritrova Morata, il suo uomo di Coppa - elbaffo313 : RT @auro_milan: Quest’anno la champions va così. Non possiamo rendere mezza squadra fra infortuni e squalifiche. La coppa l’ha girata Cakir… - christiandepe : @niccolobossini @pisto_gol La costante mi sembra che negli episodi “dubbi” ultimamente ci va male, ma al netto di c… - tozzo82 : RT @auro_milan: Quest’anno la champions va così. Non possiamo rendere mezza squadra fra infortuni e squalifiche. La coppa l’ha girata Cakir… -

...l'argentino tornerà a disposizione per l'Inter) ha ancora più bisogno dell'e della scaltrezza di un centravanti abile ad approfittare anche di un solo pallone utile per trasformarlo in...gara sono un inferno anche per il danese che poi ci mette tutto il proprio carisma e l'e ... Un suo grave errore in fase di uscita consegna una enorme pallaal Porto sprecata da Otavio. ...Il martedì sera di Champions League restituisce credibilità all’Inter formato Europa, mentre per il Milan le chance sono ridotte Serata di Champions League dalla doppia faccia per le formazioni italia ...Sandro Tonali commenta dalla pancia del Dragao la sconfitta per 1-0 subita dal Milan in casa del Porto. Una gara molto diversa dalla debacle vista ad Anfield contro il ...