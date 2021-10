DAZN ascolti Nielsen Serie A 8a giornata Record con Juventus-Roma | 2 | 1 mln di individui

Advertising

matteopinci : E' molto meno esaltante di Mbappé o Salah. Ma la #Lega #SerieA ha convocato Auditel per la prossima settimana. E' u… - robertopontillo : RT @cjmimun: 'Riscontri positivi' su ascolti e raccolta pubblicitaria da parte di Dazn nel corso della odierna assemblea della Lega Serie A… - retroscenista : RT @cjmimun: 'Riscontri positivi' su ascolti e raccolta pubblicitaria da parte di Dazn nel corso della odierna assemblea della Lega Serie A… - EttoreScalzi : RT @cjmimun: 'Riscontri positivi' su ascolti e raccolta pubblicitaria da parte di Dazn nel corso della odierna assemblea della Lega Serie A… - lucia_billa : RT @cjmimun: 'Riscontri positivi' su ascolti e raccolta pubblicitaria da parte di Dazn nel corso della odierna assemblea della Lega Serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN ascolti

Informa

... un organo di controllo per indagare sui disservizi, Agcom apre una procedura sugli: il peso sugli incassi dei club Il calcio secondo: un abbonato su quattro lo guarda sul cellulare...contro: a tenere banco in Lega in questi giorni è la ripartizione degli introiti derivanti dai diritti televisivi, per un totale dell'8% degli 840 milioni totali suddivisi in base agli...Ottava giornata di campionato di Serie A su DAZN sfiora i 7,1 milioni di ascoltatori. È stato il turno più visto ...“La Serie A si conferma catalizzatore di interesse. Nel corso di questi primi due mesi le aziende che credono e investono nel prodotto Serie A su entrambe le piattaforme sono aumentate del 20%, passan ...