Covid: Draghi, vaccini in Paesi più fragili anche per evitare varianti pericolose (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio europeo in agenda domani e venerdì a Bruxelles "riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di vaccini. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi ai Paesi più fragili, perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire l'insorgenza e la diffusione di nuove e pericolose varianti". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre. "Solo il 2,8% di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte di quasi il 50% della popolazione mondiale. L'Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo COVAX. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio europeo in agenda domani e venerdì a Bruxelles "riaffermerà il proprio impegno a contribuire alla solidarietà internazionale in materia di. Dobbiamo incrementare la fornitura di dosi aipiù, perché possano proteggere i loro cittadini e per impedire l'insorgenza e la diffusione di nuove e". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre. "Solo il 2,8% di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte di quasi il 50% della popolazione mondiale. L'Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo COVAX. A ...

