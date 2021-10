Cna: “Necessaria apertura mercato a micro e piccole imprese. Introdurre obbligo per la suddivisione in lotti e tutelare i mercati locali” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – La nuova disciplina per gli appalti pubblici dovrà prevedere un effettivo coinvolgimento delle micro e piccole imprese che oggi sono ai margini di un mercato rilevante. A oltre il 96% delle imprese italiane infatti è riservato soltanto il 17% del mercato degli appalti pubblici mentre l’83% viene affidato a meno del 4% delle imprese. E’ quanto ha sottolineato la CNA nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Lavori Pubblici del Senato precisando che la Confederazione condivide l’orientamento del Governo a promuovere un nuovo impianto regolatorio degli appalti pubblici coerente con le direttive comunitarie. Tuttavia la CNA lamenta che nel testo della legge delega “al momento non c’è alcun riferimento al principio comunitario di favorire l’accesso alle PMI, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – La nuova disciplina per gli appalti pubblici dovrà prevedere un effettivo coinvolgimento delleche oggi sono ai margini di unrilevante. A oltre il 96% delleitaliane infatti è riservato soltanto il 17% deldegli appalti pubblici mentre l’83% viene affidato a meno del 4% delle. E’ quanto ha sottolineato la CNA nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Lavori Pubblici del Senato precisando che la Confederazione condivide l’orientamento del Governo a promuovere un nuovo impianto regolatorio degli appalti pubblici coerente con le direttive comunitarie. Tuttavia la CNA lamenta che nel testo della legge delega “al momento non c’è alcun riferimento al principio comunitario di favorire l’accesso alle PMI, ...

Advertising

lagenda70889069 : Appalti pubblici, CNA: “È necessaria l'apertura del mercato a micro e piccole imprese' #appaltipubblici #CNA“Ènece… - cnanazionale : Appalti pubblici, CNA al @SenatoStampa: “Necessaria l'apertura del mercato a micro e piccole imprese. Introdurre o… - blogsicilia : #notizie #sicilia Per la Cna è necessaria la transizione burocratica - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Per la Cna è necessaria la transizione burocratica - - infoiteconomia : Per la Cna è necessaria la transizione burocratica -