Advertising

infobetting : Torino-Genoa (22 ottobre ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : Serie A, 9ª giornata tra Dazn e Sky: dove vedere le partite in tv e in streaming: Serie A, 9ª giornata tra Dazn e S… - Fantacalcio : Torino, Singo pronto a recuperare per il Genoa: le ultime - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Torino-Genoa, tre date da ricordare della sfida del venerdì - charliemchouse : Torino-Genoa, tre date da ricordare della sfida del venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Genoa

Il terzino ivoriano dovrebbe però farcela a recuperare per la partita di venerdì delcontro il. Per Ivan Juric è un giocatore importantissimo e rinuncerà a lui sono in caso di necessità.Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Domani inci sarà un duello tutto particolare, sottolinea Tuttosport in edicola. All'Olimpico Grandesaranno contro Salvatore Sirigu, ex portiere granata, e il capitano torinista e ...La partita Torino - Genoa del 22 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata di Serie A ...Torino: Singo titolare con il Genoa? Le sue condizioni sembravano da valutare, ma al momento la situazione è sotto controllo: Singo ha accusato un lieve fastidio muscolare al fle ...