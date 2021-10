ATP Anversa: va a Sinner il derby tra fenomeni azzurri contro Musetti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jannik Sinner scrive il suo nome nel primo capitolo di una sfida che si spera possa regalarci tante emozioni in futuro. L’altoatesino ha battuto un Lorenzo Musetti che conferma l’ottimo tennis giocato ieri contro Mager e vola ai quarti di finale dell’ATP di Anversa. Qui incontrerà il francese Arthur Rinderknech. ATP Anversa: ottavo quarto di finale in stagione per Sinner In un primo set in equilibrio abbastanza statico l’ago della bilancia punta più verso Musetti; non solo perché il carrarese ottiene l’unica palla break dei primi dieci game, ma anche perché è quello che prova di più a uscire dallo scambio e decidere (nel bene e nel male) il punto. Specchio di ciò è il conto di vincenti e gratuiti piazzati dai due: al termine del set per Musetti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jannikscrive il suo nome nel primo capitolo di una sfida che si spera possa regalarci tante emozioni in futuro. L’altoatesino ha battuto un Lorenzoche conferma l’ottimo tennis giocato ieriMager e vola ai quarti di finale dell’ATP di. Qui incontrerà il francese Arthur Rinderknech. ATP: ottavo quarto di finale in stagione perIn un primo set in equilibrio abbastanza statico l’ago della bilancia punta più verso; non solo perché il carrarese ottiene l’unica palla break dei primi dieci game, ma anche perché è quello che prova di più a uscire dallo scambio e decidere (nel bene e nel male) il punto. Specchio di ciò è il conto di vincenti e gratuiti piazzati dai due: al termine del set per...

