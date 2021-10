A lavoro con la sua ditta, cade dal tetto di un capannone e muore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Stava lavorando sul tetto di un capannone industriale a Polla, nel Salernitano, quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa 10 metri morendo sul colpo. A perdere la vita Gennaro Derosa, 71 anni noto piccolo imprenditore di Sala Consilina (Salerno). L’uomo, con la sua ditta, era impegnato in lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’opificio ubicato nell’area industriale pollese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – Stava lavorando suldi unindustriale a Polla, nel Salernitano, quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa 10 metri morendo sul colpo. A perdere la vita Gennaro Derosa, 71 anni noto piccolo imprenditore di Sala Consilina (Salerno). L’uomo, con la sua, era impegnato in lavori di impermeabilizzazione deldell’opificio ubicato nell’area industriale pollese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

