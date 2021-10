Vigile del fuoco porta via da un ristorante un serbatoio di gas in fiamme per evitare che esploda Il video

Advertising

marcodelucact60 : RT @giangoSGV: Amici twitteri voglio rasserenarvi perché il bello deve ancora avvenire: - c’è da fare la lista dei vermi che voteranno il… - magicaGrmente22 : RT @giangoSGV: Amici twitteri voglio rasserenarvi perché il bello deve ancora avvenire: - c’è da fare la lista dei vermi che voteranno il… - SonoLorenz0 : @kstewjessa394 Sono da vigile del fuoco infatti - ge_group : #19ottobre Un uomo ha aggredito e bastonato cinque agenti della polizia locale a #Milano Un 27enne del Senegal è s… - mamo75r : @edoardoagnello @ShadwellEncier1 ... esiste solo 'Tachipirina e vigile attesa' Il dottor Remuzzi, promotore ed ese… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigile del

...a un privato che dimostra attenzione nei confrontibene pubblico e vicinanza territoriale alla città". (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Addio a Claudio, il nonnodella ...Presente all'incontro anche il sindaco di Tione, Eugenio Antolini, e l'assessore agli enti locali Mattia Gottardi; per lui un passato dafuoco volontario.Incendio in località Forcella. I vigili del fuoco, del distaccamento di Sora, sono impegnati nello spegnere un incendio nel territorio di Pescosolido. I pompieri sono stati al lavoro per liberare un ...Anticipazioni 9-1-1, episodio 5x05: Evan Buckley pronto a trasferirsi dopo la partenza di Maddie Ieri notte, in prima visione assoluta in America, è ...