Vernydub | “L’Inter è una big Abbiamo fatto il nostro meglio | ma non è bastato”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 ottobre 2021) Jurij, tecnico dello Sheriff Tiraspol, ha commentato così in conferenza stampa il ko per 3-1 contro: Sulla partita“E’ stata una bella partita,è una grandissima società e una grandissima squadra.provato a fare delcolcalcio, ma nel primo tempo siamo andati sotto. Nella ripresa ci siamo riorganizzati,segnato ma non è. Io sono comunque felice dei miei,combattuto fino all’ultimo minuto. Ora ci prepareremo per il ritorno a Tiraspol”. Orgoglioso della serata dei suoi?“Nonostante il kola nostra partita, non difendendoci e basta.però è, io sono ...