Truffa macabra, per 2 anni mura il cadavere della madre in un armadio per incassare la pensione (Di martedì 19 ottobre 2021) Un orrore durato due anni. Due inquietanti anni che un autotrasportatore 50enne che vive in provincia di Pavia, ha trascorso con il cadavere della madre nascosto in un armadio sigillato con il silicone. È stata la sua compagna a fare la macabra scoperta e a segnalare la vicenda ai carabinieri di Corsico. Che sabato scorso hanno fatto irruzione nella casa dell’uomo e non hanno impiegato troppo a scoprire il perché di quella terribile decisione: continuare a riscuotere la pensione della vittima – morta per cause naturali nel novembre 2019 – da circa 1.700 euro. Pavia, mura il cadavere della madre nell’armadio per due anni Una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Un orrore durato due. Due inquietantiche un autotrasportatore 50enne che vive in provincia di Pavia, ha trascorso con ilnascosto in unsigillato con il silicone. È stata la sua compagna a fare lascoperta e a segnalare la vicenda ai carabinieri di Corsico. Che sabato scorso hanno fatto irruzione nella casa dell’uomo e non hanno impiegato troppo a scoprire il perché di quella terribile decisione: continuare a riscuotere lavittima – morta per cause naturali nel novembre 2019 – da circa 1.700 euro. Pavia,ilnell’per dueUna ...

Advertising

SecolodItalia1 : Truffa macabra, per 2 anni mura il cadavere della madre in un armadio per incassare la pensione… -