Stefano De Martino, finalmente l’amore: l’indiscrezione che fa sognare (Di martedì 19 ottobre 2021) Per l’ex ballerino di Amici sembra ci siano all’orizzonte delle grandi novità sul fronte sentimentale. Stefano De Martino ha trovato finalmente la sua dolce metà dopo Belen? Per il conduttore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 19 ottobre 2021) Per l’ex ballerino di Amici sembra ci siano all’orizzonte delle grandi novità sul fronte sentimentale.Deha trovatola sua dolce metà dopo Belen? Per il conduttore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ptn_my_life : Ok ad Aldo lo scambiato per Stefano De Martino???????? #gfvip - 361_magazine : - arabedumb : attualmente decedendo per un tiktok che diceva: “stefano de martino uno dei miglior ballerini passati da amici” cre… - martino_deidda : RT @pdnetwork: 'Farò mie le istanze di tutti gli sfiduciati che in questi giorni non sono andati a votare. E non mi limiterò a rappresentar… - BonomoPaola : RT @elena__ba: Dunque oggi è LA domenica. Pierdomenicain è realtà??. Onestamente non so se la Zia Mara abbia mai creato così tanto hype per… -