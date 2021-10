Rugby, All Blacks in lutto: morto in un incidente stradale il 25enne Sean Wainui (Di martedì 19 ottobre 2021) lutto per gli All Blacks e per il mondo del Rugby. Nella notte fra il 18 e il 19 ottobre, il 25enne Sein Wainui, ala sinistra dei Chiefs e della nazionale neozelandese, è morto in un incidente stradale vicino alla città di Tauranga, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. Secondo le ricostruzioni della polizia locale, mentre era alla guida della sua auto nella zona del Mc Laren Falls Park, il giocatore ha perso il controllo e ha centrato in pieno un albero rimanendo ucciso. “Un giorno buio per il Rugby“. Così il presidente della federazione neozelandese, Mark Robinson, ha commentato l’incidente in una nota ufficiale alla Bbc. “La morte di Sean sarà sentita profondamente da tutti gli appassionati di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021)per gli Alle per il mondo del. Nella notte fra il 18 e il 19 ottobre, ilSein, ala sinistra dei Chiefs e della nazionale neozelandese, èin unvicino alla città di Tauranga, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. Secondo le ricostruzioni della polizia locale, mentre era alla guida della sua auto nella zona del Mc Laren Falls Park, il giocatore ha perso il controllo e ha centrato in pieno un albero rimanendo ucciso. “Un giorno buio per il“. Così il presidente della federazione neozelandese, Mark Robinson, ha commentato l’in una nota ufficiale alla Bbc. “La morte disarà sentita profondamente da tutti gli appassionati di ...

