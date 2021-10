Roma, controlli a tappeto nei locali: sequestrati quasi 100kg di alimenti e sanzioni per 4000€ (Di martedì 19 ottobre 2021) Continuano i controlli a tappeto degli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli, che hanno passato al setaccio 2 esercizi commerciali, sequestrando alimenti e sanzionando i titolari. controlli nel quartiere Casilino A seguito dell’ispezione di un Mini Market in Via Montresta, sono state elevate 2 sanzioni amministrative per un importo totale di 4000 euro per omessa esposizione del cartello degli orari di apertura e chiusura nonché per la mancata tracciabilità di prodotti alimentari. Sono stati inoltre posti sotto sequestro, poiché privi della tracciabilità, 50 kg. di prodotti di origine animale, 40 kg. di prodotti di origine ittica, 4,3 kg. di prodotti di origine vegetale e 4,4 kg. di prodotti ittici affumicati per un totale di 98,7 kg. Nel corso dei controlli due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Continuano idegli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Isea Ambroselli, che hanno passato al setaccio 2 esercizi commerciali, sequestrandoe sanzionando i titolari.nel quartiere Casilino A seguito dell’ispezione di un Mini Market in Via Montresta, sono state elevate 2amministrative per un importo totale di 4000 euro per omessa esposizione del cartello degli orari di apertura e chiusura nonché per la mancata tracciabilità di prodotti alimentari. Sono stati inoltre posti sotto sequestro, poiché privi della tracciabilità, 50 kg. di prodotti di origine animale, 40 kg. di prodotti di origine ittica, 4,3 kg. di prodotti di origine vegetale e 4,4 kg. di prodotti ittici affumicati per un totale di 98,7 kg. Nel corso deidue ...

