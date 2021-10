Pierpaolo Pretelli in lacrime per Giulia Salemi a Domenica In, afferma: ”Lei mi dà forza” (Di martedì 19 ottobre 2021) Continua il momento d’oro dell’ex velino Pierpaolo Pretelli, protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa del reality show ha avuto modo di incontrare Giulia Salemi, per la quale ha perso completamente la testa. Pierpaolo Pretelli attualmente è impegnato nel cast di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti, dove si sta facendo conoscere per le sue doti da imitatore. Domenica 17 ottobre 2021, il bel Pretelli è stato ospite da Mara Venier a Domenica In, dove non è riuscito a trattenere le emozioni nel parlare della sua dolce meta Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli si racconta a Domenica ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 ottobre 2021) Continua il momento d’oro dell’ex velino, protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa del reality show ha avuto modo di incontrare, per la quale ha perso completamente la testa.attualmente è impegnato nel cast di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti, dove si sta facendo conoscere per le sue doti da imitatore.17 ottobre 2021, il belè stato ospite da Mara Venier aIn, dove non è riuscito a trattenere le emozioni nel parlare della sua dolce metasi racconta a...

