«Non sono un eroe, sono un uomo che ha provato a salvare un bambino» (Di martedì 19 ottobre 2021) Io la tragedia di Alfredino Rampi me la ricordo bene. Chi ha vissuto in quegli anni, che fosse un bambino o un adulto, è una storia davvero impossibile da dimenticare, anche perché è stata la prima volta in cui il dolore veniva trasmesso a reti unificate, una maratona del dolore e della speranza, fino all’epilogo finale, quello che nessuno avrebbe mai immaginato. Perché la verità è che tutti abbiamo sperato che quel piccolino uscisse vivo da quel pozzo infernale, perché nessuno di noi poteva immaginare che quella vicenda si sarebbe conclusa con la morte di quello scricciolo di sei anni. Di quelle tre notti ho un’immagine più nitida delle altre, mio padre davanti alla tv, all’epoca frequentavo la prima media ed avevo l’obbligo di andare a letto entro le 22, e una di quelle sere mi svegliai per andare in bagno, trovando mio papà in lacrime in cucina davanti a quello ... Leggi su dilei (Di martedì 19 ottobre 2021) Io la tragedia di Alfredino Rampi me la ricordo bene. Chi ha vissuto in quegli anni, che fosse uno un adulto, è una storia davvero impossibile da dimenticare, anche perché è stata la prima volta in cui il dolore veniva trasmesso a reti unificate, una maratona del dolore e della speranza, fino all’epilogo finale, quello che nessuno avrebbe mai immaginato. Perché la verità è che tutti abbiamo sperato che quel piccolino uscisse vivo da quel pozzo infernale, perché nessuno di noi poteva immaginare che quella vicenda si sarebbe conclusa con la morte di quello scricciolo di sei anni. Di quelle tre notti ho un’immagine più nitida delle altre, mio padre davanti alla tv, all’epoca frequentavo la prima media ed avevo l’obbligo di andare a letto entro le 22, e una di quelle sere mi svegliai per andare in bagno, trovando mio papà in lacrime in cucina davanti a quello ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Questa giornata segna un punto di non ritorno. Ci sono tante brave persone tra i miei ex colleghi 5s ed in altri p… - borghi_claudio : Dovete imparare a muovervi e combattere anche quando la cosa non vi tocca. Quanti sono i lavoratori dipendenti o st… - ladyonorato : Il #PD ha stravinto questa tornata elettorale grazie alla perdita di credibilità e rappresentatività del centrodest… - xhelix_ : RT @imsimonenolasco: La Vita è un dono. Un dono che può esserci strappato da un momento all’altro, senza preavviso. Non diamo nulla per sco… - fontana480 : @QRepubblica @NicolaPorro @mariogiordano5 Io nooo non mi schiero con le forze del disordine sono inutili stanno c… -