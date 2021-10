No Green pass, ancora proteste a Trieste e Genova: una ventina al varco 4 ma i porti sono operativi (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo lo sgombero del porto di ieri non si ferma la protesta No Green pass a Trieste. Nella serata di ieri una parte dei manifestanti che, dopo essere stati mandati via dallo scalo, si erano recati in corteo spontaneo a piazza Unità, si è spostata nuovamente nel Porto vecchio. Lì è continuato, in accordo con le autorità, il presidio. Una parte dei manifestanti ha invece deciso di restare in piazza Unità e lì ha passato la notte. Nel pomeriggio invece un gruppo di manifestanti ha provato ad andare avanti con un presidio davanti al varco 4 del porto, sgomberato al mattino. Da lì erano partiti alcuni scontri con le forze dell’ordine proseguiti fino a sera. Stamane il varco 4 che fa accedere al molo VII appare presidiato da un imponente sistema di sicurezza con molti agenti e mezzi di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo lo sgombero del porto di ieri non si ferma la protesta No. Nella serata di ieri una parte dei manifestanti che, dopo essere stati mandati via dallo scalo, si erano recati in corteo spontaneo a piazza Unità, si è spostata nuovamente nel Porto vecchio. Lì è continuato, in accordo con le autorità, il presidio. Una parte dei manifestanti ha invece deciso di restare in piazza Unità e lì haato la notte. Nel pomeriggio invece un gruppo di manifestanti ha provato ad andare avanti con un presidio davanti al4 del porto, sgomberato al mattino. Da lì erano partiti alcuni scontri con le forze dell’ordine proseguiti fino a sera. Stamane il4 che fa accedere al molo VII appare presidiato da un imponente sistema di sicurezza con molti agenti e mezzi di ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - tharros_nuraghe : RT @CriticaScient: Capire una delle future applicazioni del green pass in una notizia. Ma tranquilli, è solo una misura sanitaria temporan… - francesco088661 : RT @francesco088661: #Portuali triestini sotto l'ACQUA degli degli IDRANTI e.....NON SOLO. INFATTI sono stati utilizzati anche LACRIMOGENI… -