Manovra 2022: no tagli reddito cittadinanza, proroga Superbonus 2023 (Di martedì 19 ottobre 2021) Prende forma la Manovra. Confermato nel 2022 lo stanziamento per il reddito di cittadinanza previsto per il 2021 e proroga al 2023 Superbonus e degli altri bonus per l’edilizia, tranne il bonus facciate che viene riassorbito dagli altri ‘sconti’ in attivo. Sono queste, a quanto apprende l’Adnkronos, alcune delle indicazioni che sarebbero emerse alla cabina di regia sul Documento programmatico di bilancio atteso a breve in Consiglio dei ministri. Sul reddito durante l’anno del Covid sono state stanziate extra-risorse che con il ritorno alla normalità potrebbero non più essere necessarie. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Prende forma la. Confermato nello stanziamento per ildiprevisto per il 2021 eale degli altri bonus per l’edilizia, tranne il bonus facciate che viene riassorbito dagli altri ‘sconti’ in attivo. Sono queste, a quanto apprende l’Adnkronos, alcune delle indicazioni che sarebbero emerse alla cabina di regia sul Documento programmatico di bilancio atteso a breve in Consiglio dei ministri. Suldurante l’anno del Covid sono state stanziate extra-risorse che con il ritorno alla normalità potrebbero non più essere necessarie. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

batmar : RT @dottorbarbieri: ++ È IN CORSO LA #CABINADIREGIA SUL #DPB. ATTESO NEL POMERIGGIO IL #CDM PER L'OK ALLA MANOVRA 2022. ++ - CAFACLI : #Manovra: #Superbonus verso la proroga fino al 2023, confermati per il 2022 bonus 50% ed #ecobonus 65%, ma il… - ANTEO17 : RT @carlosibilia: Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. Inoltre… - buonweekend : RT @carlosibilia: Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. Inoltre… - VerderameRenato : RT @carlosibilia: Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. Inoltre… -