L'abito della Deneuve in Belle de Jour? Perfetto per l'inverno (Di martedì 19 ottobre 2021) Uno degli abiti più iconici e copiati della storia del cinema è il tubino nero con colletto e polsini a contrasto indossato da Catherine Deneuve nel film Bella di giorno. Un film del 1967 diretto da Luis Buñuel e tratto dal romanzo omonimo di Joseph Kesser entrato nella storia per più di un motivo. Prima di tutto la trama. Una moglie borghese di Parigi trova sfogo per la sua frustrazione sessuale nel diventare ogni pomeriggio una prostituta d'alto bordo. Poi per il fatto di aver conquistato, nonostante l'argomento scabroso per l'epoca, pubblico e critica. Vincendo persino il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia. Infine per il guardaroba della protagonista, interamente firmato Yves Saint Laurent. Un frane del film Bella di giorno con Catherine Deneuve che indossa il celebre tubino nero di Yves Saint Laurent.

